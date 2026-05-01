Збройні сили Росії втратили можливість наступати у дельті Дніпра на Херсонщині через критичний брак катерів.

У складі 70-ї мотострілецької дивізії 18-ї загальновійськової армії РФ фіксується наростаюча кризу з плавзасобами. На островах дельти Дніпра біля Херсона швидкісних катерів майже не лишилося, бо українські БпЛА регулярно вибивають їх один за одним. Підрозділ окупантів новими катерами не поповнюється. Про це рух опору «АТЕШ» 1 травня повідомив у Telegram.

Командування вдає, що все під контролем. Насправді катерів майже не залишилося, кожен вихід на воду тепер лотерея, — розповів український агент у складі ворожої армії.

Наразі загарбники відрізані від островів. А перекидання особового складу та боєприпасів через протоки Дніпра дуже ризиковане, бо резерву та прикриття немає. Ротація окупантів буксує, великі проблеми з логістикою. Окупанти на позиціях чекають заміни тижнями. А вцілілі катери, які ще є на озброєнні росіян, часто ламаються.

Нагадаємо, українські партизани поінформували, що російські війська у районі Голої Пристані на Херсонщині зіткнулися з гострою нестачею паливно-мастильних матеріалів. Це прямий наслідок серії атак українських захисників на паливну інфраструктуру окупованого Криму, а саме по нафтобазі у Феодосії.