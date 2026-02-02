Сколько домов в Киеве остаются без тепла, рассказал Кличко

Виталий Кличко, фото: Официальный портал Киева

У Києві наразі близько 80 будинків залишаються без тепла після аварії в енергосистемі України, що сталася у суботу, 31 січня.

Про це сьогодні, 2 лютого, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Кличко зазначив, що внаслідок суботньої аварії без тепла опинилися 3 тис. 419 багатоповерхівок.

Комунальники й енергетики цілодобово працюють, щоб підключити будинки до теплопостачання, — наголосив він. — Відбуваються також оперативні роботи з відновлення опалення в багатоповерхівках, де трапляються аварійні ситуації через сильні морози та перебої з електропостачанням.

В енергосистемі України 31 січня сталася технологічна аварія, що привела до перебоїв з енергопостачанням у низці регіонів. Тоді ЗМІ повідомляли, що причиною аварії стало одночасне відключення кількох великих високовольтних ліній, що спричинило спрацювання автоматики на атомних станціях.

Сьогодні вдень президент України Володимир Зеленський за результатами селекторної наради повідомив у своєму Telegram-каналі, що ремонтні бригади повністю відновили стан енергосистеми, який був до суботньої технологічної аварії. Тоді, за інформацією Зеленського, у Києві без опалення були ще понад 200 будинків.