На Вінниччині в лікарні померла семирічна дівчинка, поранена під час нічної атаки рашистів

Рашисти здійснили масовану повітряну атаку по Вінниччині, карта: Google Maps

Ракурс

Рашисти в ніч на сьогодні, 30 жовтня, здійснили масштабну повітряну атаку по Вінниччині.

Сталися ушкодження критичної інфраструктури та влучання у цивільну інфраструктуру. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомила перша заступниця глави ОВА Наталя Заболотна.

Внаслідок атаки постраждали четверо дорослих і семирічна дівчинка, яка згодом померла.

Двоє дорослих госпіталізовані, їхній стан — середньої тяжкості. Ще двоє отримали легкі поранення й відмовилися від госпіталізації, — розповіла Заболотна. — Дівчинка була доставлена до лікарні у вкрай тяжкому стані. Лікарі боролися за життя, але, на жаль, її не вдалося врятувати.

На Вінниччині загалом пошкоджено 23 житлові будинки.

Один із них — двоповерховий, де проживала 21 особа. Він зазнав значних руйнувань, тож наразі сім’ї виселені, — зазначила чиновниця. — Станом на зараз комісії проводять обстеження цього будинку для визначення можливості його подальшої експлуатації.

Тривають роботи з ліквідації наслідків ураження.

Прес-служба ДСНС Вінниччини повідомляє, що на одному з об'єктів рятувальники вже ліквідували пожежу, на іншому — роботи тривають.