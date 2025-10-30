653 БПЛА та 52 ракети атакували Україну в ніч на 30 жовтня — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n209995-653-bpla-ta-52-rakety-atakuvaly-ukrayinu-v-nich-na-30-jovtnya-povitryani-syly-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 30 жовтня (із 19.00 29 жовтня), завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БПЛА, а також ракет повітряного, наземного та морського базування.
Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що загалом радіотехнічними військами Повітряних мил виявлено та здійснено супровід 705 засобів повітряного нападу — 52 ракет (дев'ять із них — балістика) та 653 БПЛА різних типів (близько 400 із них — «шахеди»):
- 653 ударних БПЛА типу Shahed, «Гербера» (безпілотники інших типів) із напрямків російських Курська, Міллерово, Орла, Приморсько-Ахтарська, а також Чауда у тимчасово окупованому Криму;
- чотири аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» (із Нижнєгородської області РФ);
- п’ять балістичних ракет «Іскандер-М"/KN-23 (із Ростовської області РФ);
- вісім крилатих ракет «Калібр»;
- дві крилаті ракети «Іскандер-К» (із Курська та Воронезької області РФ);
- 30 крилатих ракет Х-101 (із Саратовської області РФ);
- дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 (із акваторії Чорного моря);
- одна керована авіаційна ракета Х-31П (із акваторії Чорного моря).
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли в Повітряних силах.
За попередніми даними, станом на 11.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 623 повітряні цілі:
- 592 ударних БПЛА типу Shahed, «Гербера» (безпілотники інших типів);
- сім крилатих ракет «Калібр»;
- одну крилату ракету «Іскандер-К»;
- 21 крилату ракету Х-101;
- дві керовані авіаційні ракети Х-59/69.
Наразі зафіксовано прямі влучання 16 ракет та 63 ударних БПЛА на 20 локаціях та падіння збитих (уламки) на 19 локаціях в різних регіонах України, — зазначили в Повітряних силах. — Крім того, 3 ворожі ракети (станом на 11.30) локаційно втрачені, інформація щодо місць падіння та наслідків уточнюється.