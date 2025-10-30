Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

https://racurs.ua/ua/n209995-653-bpla-ta-52-rakety-atakuvaly-ukrayinu-v-nich-na-30-jovtnya-povitryani-syly-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 30 жовтня (із 19.00 29 жовтня), завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БПЛА, а також ракет повітряного, наземного та морського базування.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що загалом радіотехнічними військами Повітряних мил виявлено та здійснено супровід 705 засобів повітряного нападу — 52 ракет (дев'ять із них — балістика) та 653 БПЛА різних типів (близько 400 із них — «шахеди»):

653 ударних БПЛА типу Shahed, «Гербера» (безпілотники інших типів) із напрямків російських Курська, Міллерово, Орла, Приморсько-Ахтарська, а також Чауда у тимчасово окупованому Криму;

чотири аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» (із Нижнєгородської області РФ);

п’ять балістичних ракет «Іскандер-М"/KN-23 (із Ростовської області РФ);

вісім крилатих ракет «Калібр»;

дві крилаті ракети «Іскандер-К» (із Курська та Воронезької області РФ);

30 крилатих ракет Х-101 (із Саратовської області РФ);

дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 (із акваторії Чорного моря);

одна керована авіаційна ракета Х-31П (із акваторії Чорного моря).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли в Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 11.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 623 повітряні цілі:

592 ударних БПЛА типу Shahed, «Гербера» (безпілотники інших типів);

сім крилатих ракет «Калібр»;

одну крилату ракету «Іскандер-К»;

21 крилату ракету Х-101;

дві керовані авіаційні ракети Х-59/69.