Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

653 БПЛА и 52 ракеты атаковали Украину в ночь на 30 октября — Воздушные силы (ИНФОГРАФИКА)

30 окт 2025, 12:05
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 30 жовтня (із 19.00 29 жовтня), завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БПЛА, а також ракет повітряного, наземного та морського базування.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що загалом радіотехнічними військами Повітряних мил виявлено та здійснено супровід 705 засобів повітряного нападу — 52 ракет (дев'ять із них — балістика) та 653 БПЛА різних типів (близько 400 із них — «шахеди»):

  • 653 ударних БПЛА типу Shahed, «Гербера» (безпілотники інших типів) із напрямків російських Курська, Міллерово, Орла, Приморсько-Ахтарська, а також Чауда у тимчасово окупованому Криму;
  • чотири аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» (із Нижнєгородської області РФ);
  • п’ять балістичних ракет «Іскандер-М"/KN-23 (із Ростовської області РФ);
  • вісім крилатих ракет «Калібр»;
  • дві крилаті ракети «Іскандер-К» (із Курська та Воронезької області РФ);
  • 30 крилатих ракет Х-101 (із Саратовської області РФ);
  • дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 (із акваторії Чорного моря);
  • одна керована авіаційна ракета Х-31П (із акваторії Чорного моря).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли в Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 11.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 623 повітряні цілі:

  • 592 ударних БПЛА типу Shahed, «Гербера» (безпілотники інших типів);
  • сім крилатих ракет «Калібр»;
  • одну крилату ракету «Іскандер-К»;
  • 21 крилату ракету Х-101;
  • дві керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Наразі зафіксовано прямі влучання 16 ракет та 63 ударних БПЛА на 20 локаціях та падіння збитих (уламки) на 19 локаціях в різних регіонах України, — зазначили в Повітряних силах. — Крім того, 3 ворожі ракети (станом на 11.30) локаційно втрачені, інформація щодо місць падіння та наслідків уточнюється.

Источник: Ракурс


