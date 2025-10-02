Новини
Графіки погодинного відключення електроенергії на Вінниччині, інфографіка: АТ «Вінницяобленерго»

На Вінниччині опублікували графіки погодинних відключень електроенергії (ІНФОГРАФІКА)

2 жов 2025, 11:37
«Вінницяобленерго» опублікувала нові графіки погодинного відключення електроенергії (ГПВ), які можуть бути задіяні з 1 жовтня 2025 року по 1 квітня 2026 року.

Ці графіки не означають автоматичного чи щоденного застосування відключень. Вони вводяться лише у разі розпоряджень від НЕК «Укренерго» — NPC Ukrenergo, а також у виняткових ситуаціях — наприклад, у випадку масованих вражень енергосистеми дронами чи ракетними ударами, — наголошується на сайті компанії.

У «Вінницяобленерго» зазначають, що ці графіки публікують, щоб користувачі могли заздалегідь ознайомитися зі своєю чергою на сайті компанії та бути готовими до можливих тимчасових перерв у постачанні світла у разі критичної необхідності.

Графіки — це запобіжний механізм, що дозволяє підтримати стабільність енергопостачання та уникнути масштабних аварійних відключень. Якщо ж енергосистема працює у штатному режимі, електропостачання здійснюється без обмежень, — зазначають у компанії.

