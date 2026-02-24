Партери України відвідали одну з пошкоджених російськими обстрілами ТЕЦ, фото: Денис Шмигаль

Міжнародні партнери України відвідали одну з пошкоджених російськими атаками київських ТЕЦ, яка забезпечувала теплом 500 тис. людей у Києві.

Про це сьогодні, 24 лютого, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив перший віце-прем'єр — міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що по цій ТЕЦ Росія завдало загалом 13 ракетних та дронових ударів за весь час повномасштабного вторгнення, зокрема дев’ять атак було здійснено за останні півроку:

у січні через черговий удар станція припинили виробляти електроенергію;

на початку лютого сюди прилетіло п’ять балістичних ракет і зупинилося виробництво тепла. Без опалення залишилися понад 1,1 тис. багатоквартирних будинків, 118 шкіл та садочків, 18 лікарень.

Це одночасно місце злочину та доказ російського варварства, але і місце нашої стійкості, партнерства і солідарності. Після кожного удару — ремонт, часто під ризиком повторних атак. І я вдячний кожній країні, яка надає необхідне для відновлення обладнання, — наголосив Шмигаль.

Він зазначив, що українську енергетику цієї зими підтримують понад 40 країн і організацій. У 2025 році через Фонд підтримки енергетики було мобілізовано близько 600 млн євро. За час повномасштабної війни Україна отримала понад 2 тис. гуманітарних вантажів для енергосектору.