Мешканців Києва закликали завчасно підготувати житло до можливих надзвичайних ситуацій.

Мешканцям столиці, у зв’язку з очікуваним похолоданням та ризиком пошкодження енергоінфраструктури, радять заздалегідь знайти та зберегти адреси найближчих укриттів, пунктів обігріву та бюветів. Також варто підготувати альтернативні джерела освітлення та зарядні пристрої, у тому числі ліхтарики, свічки та сірники. Потрібно зробити й запас води та харчів, які не потрібно готувати. Відповідні поради Київська міська державна адміністрація 8 січня опублікувала в Telegram.

Також варто подбати й про свою оселю й утеплити її — заклеїти стики вікон, перевірити ізоляцію та розмістити теплоізоляційний матеріал між стіною й батареєю.

Столична влада поінформувала, що всі комунальники Києва працюють у посиленому режимі. Влада підготувала додаткові алгоритми дій для того, щоб реагувати на аварійні ситуації. Житловим організаціям вже надали рекомендації щодо стабільної роботи будинкових систем. Окремо у місті підготували 69 мобільних котелень.

Нагадаємо, Укргідрометцентр інформував, що найближчими днями в Україні очікується похолодання. У західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях прогнозують вночі 14−20° морозу, місцями до 23°, вдень 9−15° морозу. У Кіровоградській та Полтавській областях очікується 6−12° морозу. На півдні, сході та Дніпропетровщині прогнозують від 4° морозу до 4° тепла.