Зеленский подал законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

Владимир Зеленский, фото: Киевская ОВА

Володимир Зеленський, президент України, подав до Верховної Ради законопроекти про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації.

Про це свідчать дані на сайті Ради.

Відповідні документи у парламенті зареєстрували сьогодні, 27 квітня:

законопроект № 15197 пропонує затвердити указ президента про продовження воєнного стану ще на 90 діб — з 4 травня до 2 серпня;

законопроект № 15198 пропонує на аналогічний термін продовжити строк дії загальної мобілізації в Україні.

Народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі зазначив, що законопроект Рада, як очікується, розгляне 28 або 29 квітня. Це вже буде 19-й раз, коли Рада голосувати за відповідні питання.