На следующей неделе Рада снова будет голосовать за продление военного положения

В Украине планируют продлить военное положение, фото: Алексей Гончаренко

https://racurs.ua/n213382-na-sleduuschey-nedele-rada-snova-budet-golosovat-za-prodlenie-voennogo-polojeniya.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський у найближчі дні внесе у Верховну Раду на затвердження укази про продовження воєнного стану та загальної мобілізації — знову на 90 днів.

Про це сьогодні, 22 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Це вже буде 19-й раз, коли Рада голосуватиме за ці питання. Процедура стандартна:

внесення законів Президентом на основі рішення РНБО;

розгляд обох законів профільним оборонним комітетом ВРУ;

винесення на голосування Ради (потрібного щонайменше 226 голосів на кожне);

підписання Головою Ради;

підписання президентом.

Строк попередніх указів діє зараз до 04 травня 2026 року. Відповідно продовження буде до 02 серпня, — зазначив Железняк. — Поки дата розгляду або 28-ме квітня або 29-те, в залежності від порядку денного Ради.

Також про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.