В Украине планируют продлить военное положение, фото: Алексей Гончаренко

На следующей неделе Рада снова будет голосовать за продление военного положения

22 апр 2026, 18:59
999

Президент України Володимир Зеленський у найближчі дні внесе у Верховну Раду на затвердження укази про продовження воєнного стану та загальної мобілізації — знову на 90 днів.

Про це сьогодні, 22 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Це вже буде 19-й раз, коли Рада голосуватиме за ці питання. Процедура стандартна:

  • внесення законів Президентом на основі рішення РНБО;
  • розгляд обох законів профільним оборонним комітетом ВРУ;
  • винесення на голосування Ради (потрібного щонайменше 226 голосів на кожне);
  • підписання Головою Ради;
  • підписання президентом.

Строк попередніх указів діє зараз до 04 травня 2026 року. Відповідно продовження буде до 02 серпня, — зазначив Железняк. — Поки дата розгляду або 28-ме квітня або 29-те, в залежності від порядку денного Ради.

Також про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Вже наступного вівторка Рада буде голосувати за продовження воєнного стану, — зазначив він.

Источник: Ракурс


