Ракурсhttps://racurs.ua/
В Україні планують продовжити воєнний стан, фото: Олексій Гончаренко
Наступного тижня Рада знову голосуватиме за продовження воєнного стану
Президент України Володимир Зеленський у найближчі дні внесе у Верховну Раду на затвердження укази про продовження воєнного стану та загальної мобілізації — знову на 90 днів.
Про це сьогодні, 22 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Це вже буде 19-й раз, коли Рада голосуватиме за ці питання. Процедура стандартна:
- внесення законів Президентом на основі рішення РНБО;
- розгляд обох законів профільним оборонним комітетом ВРУ;
- винесення на голосування Ради (потрібного щонайменше 226 голосів на кожне);
- підписання Головою Ради;
- підписання президентом.
Строк попередніх указів діє зараз до 04 травня 2026 року. Відповідно продовження буде до 02 серпня, — зазначив Железняк. — Поки дата розгляду або 28-ме квітня або 29-те, в залежності від порядку денного Ради.
Також про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Вже наступного вівторка Рада буде голосувати за продовження воєнного стану, — зазначив він.