Зеленский подписал закон об объединении энергетических рынков Украины и Евросоюза

Владимир Зеленський, фото: Конгресс местных и региональных властей при Президенте Украины

Володимир Зеленський, президент України, підписав закон № 12087-д про об'єднання енергетичних ринків України та Євросоюзу, який Верховна Рада ухвалила 7 квітня голосами 244 народних обранців.

Про це свідчать дані у картці законопроекту на сайті Ради.

У пояснювальній записці законопроекту зазначається, що він спрямований на забезпечення відповідності національного законодавства нормам acquis Євросоюзу, створення передумов для сполучення ринку електричної енергії України з ринками країн-членів ЄС та впровадження нових моделей балансування попиту, агрегації, механізмів участі громадських енергетичних об'єднань.

Він, зокрема, передбачає єдине сполучення ринків (Market Coupling) шляхом упровадження механізмів об'єднання українських сегментів ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку з відповідними ринками Євросоюзу.

Очікується, що це дозволить автоматизувати розподіл пропускної спроможності міждержавних перетинів та сприятиме вирівнюванню цін на електроенергію.