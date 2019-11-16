200 євро за недопалок: у Брюсселі штрафуватимуть недбайливих курців, фото — BrusselsTimes

https://racurs.ua/ua/n129534-200-ievro-za-nedopalok-u-brusseli-shtrafuvatymut-nedbaylyvyh-kurciv.html

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Влада Брюсселя штрафуватиме недбайливих курців, які забруднюють місто недопалками. У такому випадку їм загрожує штраф — 200 євро.

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Служба громадської чистоти Брюсселя запускає план «Фільтр», який передбачає підвищення обізнаності серед курців, встановлення в місті попільничок, збільшення з січня 2020 року штрафу з 50 до 200 євро, а також проект утилізації недопалків за допомогою кишенькових попільничок.

Про це заявив куратора мерії Брюсселя Зубіди Желлаб, повідомляють BrusselsTimes.

Жорсткість вжитих заходів міська влада пояснила тим, що майже третина сміття, які збирають комунальні служби на вулицях, складають саме недопалки. При цьому для розкладання цих відходів потрібно до 15 років і вони містять безліч токсичних речовин — свинець, миш’як, нікотин, канцерогени.