200 евро за окурок: в Брюсселе будут штрафовать нерадивых курильщиковhttps://racurs.ua/n129534-200-evro-za-okurok-v-brussele-budut-shtrafovat-neradivyh-kurilschikov.htmlРакурс
Власти Брюсселя будут штрафовать нерадивых курильщиков, которые загрязняют город окурками. В таком случае им грозит штраф — 200 евро.
Служба общественной чистоты Брюсселя запускает план «Фильтр», который предусматривает повышение осведомленности среди курильщиков, установление в городе пепельниц, увеличение с января 2020 года штрафа с 50 до 200 евро, а также проект утилизации окурков с помощью карманных пепельниц.
Об этом заявил куратор мэрии Брюсселя Зубиди Желлаб, сообщают Brussels Times.
Жесткость принятых мер городские власти объяснили тем, что почти треть мусора, которые собирают коммунальные службы на улицах, составляют именно окурки. При этом для разложения этих отходов нужно до 15 лет и они содержат множество токсичных веществ — свинец, мышьяк, никотин, канцерогены.
Состав сигарет содержит от 2 тыс. до 4 тыс. химических элементов. Они оказываются на улице или в канализации, хотя мы знаем, что они могут быть переработаны. Всего один окурок способен загрязнить до 500 литров воды. Он медленно, но верно загрязняет и убивает воду, — рассказали в столичной власти.