200 евро за окурок: в Брюсселе будут штрафовать нерадивых курильщиков, фото — Brussels Times

https://racurs.ua/n129534-200-evro-za-okurok-v-brussele-budut-shtrafovat-neradivyh-kurilschikov.html

Ракурс

Власти Брюсселя будут штрафовать нерадивых курильщиков, которые загрязняют город окурками. В таком случае им грозит штраф — 200 евро.

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Служба общественной чистоты Брюсселя запускает план «Фильтр», который предусматривает повышение осведомленности среди курильщиков, установление в городе пепельниц, увеличение с января 2020 года штрафа с 50 до 200 евро, а также проект утилизации окурков с помощью карманных пепельниц.

Об этом заявил куратор мэрии Брюсселя Зубиди Желлаб, сообщают Brussels Times.

Жесткость принятых мер городские власти объяснили тем, что почти треть мусора, которые собирают коммунальные службы на улицах, составляют именно окурки. При этом для разложения этих отходов нужно до 15 лет и они содержат множество токсичных веществ — свинец, мышьяк, никотин, канцерогены.