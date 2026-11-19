На Південно-Слобожанському напрямку повітряна розвідка бригади «Форпост» виявила рух ПТС-2 (плаваючий транспортер середній) російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 19 листопада, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Оператори ударних дронів з підрозділу «Апекс» швидко відпрацювали по цілі, завдавши техніці противника критичних уражень, — вказано в описі відео. — Чергова одиниця ворожої інженерної техніки перетворилася на брухт, тож жодних водних переправ для ворога на цій ділянці фронту не буде.