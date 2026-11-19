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Знищення ворожої техніки, фото: ДПСУ
Українські дрони знищили ворожий плаваючий транспортер (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n217523-ukrayinski-drony-znyschyly-vorojyy-plavauchyy-transporter-video.htmlРакурс
На Південно-Слобожанському напрямку повітряна розвідка бригади «Форпост» виявила рух ПТС-2 (плаваючий транспортер середній) російських загарбників.
Відповідне відео сьогодні, 19 листопада, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Оператори ударних дронів з підрозділу «Апекс» швидко відпрацювали по цілі, завдавши техніці противника критичних уражень, — вказано в описі відео. — Чергова одиниця ворожої інженерної техніки перетворилася на брухт, тож жодних водних переправ для ворога на цій ділянці фронту не буде.