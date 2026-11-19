Наслідки російського удару по Ізюму 19 листопада, фото: Харківська ОВА

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Ракурс

Російські загарбники завдали удару по житловому будинку в Ізюмі.

Зруйновано під’їзд, також сталося загоряння квартири на п’ятому поверсі в будинку навпроти. На місці працюють екстрені служби. Про це сьогодні, 19 листопада, вдень повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Наразі відомо вже про 16 постраждалих, серед них четверо дітей.

Медики усім надають необхідну допомогу.

Роботи з ліквідації наслідків обстрілу тривають.