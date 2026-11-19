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Наслідки російського удару по Ізюму 19 листопада, фото: Харківська ОВА
Росіяни вдарили по будинку в Ізюмі — зруйновано під’їзд (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n217522-rosiyany-vdaryly-po-budynku-v-izumi-zruynovano-pid-yizd-foto.htmlРакурс
Російські загарбники завдали удару по житловому будинку в Ізюмі.
Зруйновано під’їзд, також сталося загоряння квартири на п’ятому поверсі в будинку навпроти. На місці працюють екстрені служби. Про це сьогодні, 19 листопада, вдень повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Наразі відомо вже про 16 постраждалих, серед них четверо дітей.
Медики усім надають необхідну допомогу.
Роботи з ліквідації наслідків обстрілу тривають.