ЗСУ з HIMARS знищили російський ЗРК «Бук». Скріншот

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Ракурс

Збройні сили України знищили російський ЗРК «Бук».

По пускозаряджальній установці зенітно-ракетного комплексу відпрацювали бійці 45-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ. Вдарили по ворожій цілі, яка вартує 5 млн дол., з американської реактивної системи залпового вогню HIMARS. Про це Сухопутні війська Збройних сил України 4 вересня повідомили у Facebook.

Сухопутні війська опублікували відео бойової роботи. На кадрах можна побачити, як росіяни запускали дві ракети, аби спробувати перехопити удар HIMARS. Однак в окупантів нічого не вийшло — українська ракета влучила в «Бук» та знищила його. Також вибухав боєкомплект установки.

Як відомо, зенітний ракетний комплекс середньої дальності «Бук» призначений для знищення літаків стратегічної і тактичної авіації, крилатих ракет, вертольотів та інших повітряних об'єктів. Також ЗРК можна застосовувати для захисту військових об'єктів, важливих адміністративно-промислових та інших територій.

Нагадаємо, Десантно-штурмові війська показали, як далекобійна ракетна система HIMARS, знищила кілька гармат російської окупаційної армії.