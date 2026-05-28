Знищення ворожої гармати, скріншот відео
Далекобійна ракетна система HIMARS, яка з’явилася на озброєнні 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ вже знищила кілька ворожих гармат.
Відповідне відео сьогодні, 28 травня, опубліковане на Фейсбук-сторінці 147-ї окремої артилерійської бригади ДШВ ЗСУ.
Зазначається, що HIMARS передали 7-му корпусу для посилення бойової спроможності зʼєднання в межах корпусної реформи.
HIMARS вже успішно виконав перші бойові завдання — знищив декілька гармат противника під час контрбатарейної боротьби, — вказано в описі відео.
147-а ОАБр 7-го корпусу ДШВ створена влітку минулого року.