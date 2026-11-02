Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российского удара по Камышевасу, фото: ГСЧС
Число погибших в результате российского удара по Камышувасу возросло (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n217179-chislo-pogibshih-v-rezultate-rossiyskogo-udara-po-kamyshuvasu-vozroslo-foto-video.htmlРакурс
У Запорізькій області до 24 людей зросла кількість загиблих внаслідок російських ударів по навчальному закладу у Комишуватій.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Серед загиблих — двоє рятувальників та четверо поліцейських. Ще п’ятеро осіб поранені, серед них двоє рятувальників
Аварійно-рятувальні роботи тривають.
Прес-служба Запорізької ОВА повідомила, що завтра, 3 листопада, у Запорізькій області оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок російських ударів по Комишувасі.