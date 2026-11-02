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Наслідки російського удару по Комишувасі, фото: ДСНС
Кількість загиблих внаслідок російського удару по Комишувасі зросла (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n217179-kilkist-zagyblyh-vnaslidok-rosiyskogo-udaru-po-komyshuvasi-zrosla-foto-video.htmlРакурс
У Запорізькій області до 24 людей зросла кількість загиблих внаслідок російських ударів по навчальному закладу у Комишуватій.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Серед загиблих — двоє рятувальників та четверо поліцейських. Ще п’ятеро осіб поранені, серед них двоє рятувальників
Аварійно-рятувальні роботи тривають.
Прес-служба Запорізької ОВА повідомила, що завтра, 3 листопада, у Запорізькій області оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок російських ударів по Комишувасі.