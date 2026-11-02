Наслідки російського удару по Комишувасі, фото: ДСНС

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У Запорізькій області до 24 людей зросла кількість загиблих внаслідок російських ударів по навчальному закладу у Комишуватій.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Серед загиблих — двоє рятувальників та четверо поліцейських. Ще п’ятеро осіб поранені, серед них двоє рятувальників

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Прес-служба Запорізької ОВА повідомила, що завтра, 3 листопада, у Запорізькій області оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок російських ударів по Комишувасі.