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Ракурс
Наслідки російського удару по Комишувасі, фото: ДСНС

Кількість загиблих внаслідок російського удару по Комишувасі зросла (ФОТО, ВІДЕО)

2 лис 2026, 20:55
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У Запорізькій області до 24 людей зросла кількість загиблих внаслідок російських ударів по навчальному закладу у Комишуватій.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Серед загиблих — двоє рятувальників та четверо поліцейських. Ще п’ятеро осіб поранені, серед них двоє рятувальників

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Прес-служба Запорізької ОВА повідомила, що завтра, 3 листопада, у Запорізькій області оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок російських ударів по Комишувасі.

Наслідки російського удару по Комишувасі, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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