Кількість загиблих внаслідок російського удару по Комишуватій зросла до 26

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Наслідки російського удару по Комишуватій, фото: ДСНС
Кількість загиблих внаслідок російського удару по Комишуватій зросла до 26https://racurs.ua/ua/n217182-kilkist-zagyblyh-vnaslidok-rosiyskogo-udaru-po-komyshuvatiy-zrosla-do-26.htmlРакурс
На Запоріжжі вже 26 людей загинуло унаслідок російського удару по селищу Комишуваха Запорізького району.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Серер загиблих — двоє рятувальників та четверо поліцейських.
Ще п’ятеро людей — серед яких двоє співробітників ДСНС — поранені.
Аварійно-рятувальні роботи тривають.
Нагадаємо, росіяни сьогодні завдали низку авіаударів по Комишуватій. Зокрема, було атаковано будівлю школи, яка використовувалась для гуманітарних потреб.