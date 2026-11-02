Кількість загиблих внаслідок російського удару по Комишуватій зросла до 26

Наслідки російського удару по Комишуватій, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n217182-kilkist-zagyblyh-vnaslidok-rosiyskogo-udaru-po-komyshuvatiy-zrosla-do-26.html

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На Запоріжжі вже 26 людей загинуло унаслідок російського удару по селищу Комишуваха Запорізького району.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Серер загиблих — двоє рятувальників та четверо поліцейських.

Ще п’ятеро людей — серед яких двоє співробітників ДСНС — поранені.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, росіяни сьогодні завдали низку авіаударів по Комишуватій. Зокрема, було атаковано будівлю школи, яка використовувалась для гуманітарних потреб.