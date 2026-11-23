Знищення російських загарбників, фото: ДПСУ

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Російські загарбники зазнали суттєвих втрат на півночі Харківської області, тож минулого тижня дещо знизили свою активність й здебільшого зосереджені на поновленні резервів.

Проте ворог намагається продовжують штурмові дії на цьому напрямку, але вже меншими силами. Про це сьогодні, 23 листопада, повідомила прес-служба Держприкордонслужби, опублікувавши відповідне відео.