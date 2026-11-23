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Знищення російських загарбників, фото: ДПСУ
Дрони знищили малі піхотні групи росіян на Південно-Слобожанському напрямку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n217570-drony-znyschyly-mali-pihotni-grupy-rosiyan-na-pivdenno-slobojanskomu-napryamku-video.htmlРакурс
Російські загарбники зазнали суттєвих втрат на півночі Харківської області, тож минулого тижня дещо знизили свою активність й здебільшого зосереджені на поновленні резервів.
Проте ворог намагається продовжують штурмові дії на цьому напрямку, але вже меншими силами. Про це сьогодні, 23 листопада, повідомила прес-служба Держприкордонслужби, опублікувавши відповідне відео.
І ці малі піхотні групи також виявляються та знищуються прикордонниками, як і попередні. Так впродовж тижня бійці бригади «Гарт» знешкодили 60 окупантів: 42 вбитими, 17 пораненими, одного взято в полон, — розповіли у ДПСУ.