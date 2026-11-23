Последствия удара по Новашахтинскому НПЗ, скриншот видео

https://racurs.ua/n217577-cbu-i-gur-porazili-novoshahtinskiy-npz-v-rostovskoy-oblasti-video.html

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Служба безпеки України спільно з Головним управлінням розвідки Міноборони України уразила виробничі потужності Новошахтинського НПЗ в Ростовській області РФ.

Про це сьогодні, 23 листопада, повідомив прес-центр СБУ.

Безпілотники центру спецоперацій «Альфа» СБУ влучили в бітумну установку, колони установки АВТ-2,5, ребойлерну піч та резервуарний парк на другому майданчику. Після ударів на території НПЗ виникла пожежа, — розповіли у СБУ.

Крім того, уражено:

резервуарний парк і заправну інфраструктуру ТОВ «Тата-Газ»;

комплекс РЕБ «Поле-21»;

зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир».