У Комишувасі кількість загиблих зросла до 29

Росіяни завдали масованого повітряного удару по Комишувасі на Запоріжжі, фото: Запорізька ОВА

https://racurs.ua/ua/n217186-u-komyshuvasi-kilkist-zagyblyh-zrosla-do-29.html

Ракурс

У Комишувасі на Запоріжжі відомо вже про 29 загиблих внаслідок удару російських авіабомб 2 листопада.

Про це сьогодні, 3 листопада, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров.

Ворог прицільно ударив ФАБ-3000 по громаді, влучивши просто по людях, які прийшли отримувати гуманітарну допомогу, — наголосив він.

Ще п’ятеро поранених залишаються під наглядом лікарів.

На місці ударів продовжується пошуково-рятувальна операція.

У Запорізькій області 3 листопада оголошене Днем жалоби за загиблими внаслідок російських ударів по Комишувасі.