У Києві низку установ перевіряють на можливе мінування, фото: поліція Києва

Поліція отримала повідомлення про мінування низки об'єктів у Києві

30 січ 2026, 12:10
999

Правоохоронні органи сьогодні, 30 січня, отримали інформацію про мінування низки об'єктів у Києві.

Про це повідомила прес-служба поліції Києва.

Сьогодні правоохоронці отримали повідомлення про мінування ряду держустанов, навчальних закладів, підприємств тощо, — розповіли у поліції.

До перевірки залучені вибухотехніки та кінологи.

У поліції зазначають, що подібні повідомлення часто є черговою інформаційною атакою ворога — попри це кожна адреса ретельно відпрацьовується нарядами поліції.

Закликаємо зберігати спокій та порядок, а у разі виявлення підозрілих предметів — негайно телефонувати за номером 102. Про результати перевірки буде повідомлено додатково, — наголосили у поліції.

Джерело: Ракурс


