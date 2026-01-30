Поліція отримала повідомлення про мінування низки об'єктів у Києві

У Києві низку установ перевіряють на можливе мінування, фото: поліція Києва

https://racurs.ua/ua/n211774-policiya-otrymala-povidomlennya-pro-minuvannya-nyzky-obiektiv-u-kyievi.html

Ракурс

Правоохоронні органи сьогодні, 30 січня, отримали інформацію про мінування низки об'єктів у Києві.

Про це повідомила прес-служба поліції Києва.

Сьогодні правоохоронці отримали повідомлення про мінування ряду держустанов, навчальних закладів, підприємств тощо, — розповіли у поліції.

До перевірки залучені вибухотехніки та кінологи.

У поліції зазначають, що подібні повідомлення часто є черговою інформаційною атакою ворога — попри це кожна адреса ретельно відпрацьовується нарядами поліції.