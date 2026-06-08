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Рашисти за добу втратили понад 1,3 тис. осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

Російські загарбники за добу втратили 1 тис. 330 осіб — Генштаб (ІНФОГРАФІКА)

8 чер 2026, 08:28
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 374 тис. 950 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 330 осіб. Про це сьогодні, 8 червня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 11 тис. 997 танків;
  • 24 тис. 705 бойових броньованих машин;
  • 43 тис. 564 одиниці артилерійських систем;
  • 1 тис. 847 одиниць РСЗВ;
  • 1 тис. 409 одиниць засобів ППО;
  • 436 літаків;
  • 353 гелікоптери;
  • 1 тис. 607 наземних робототехнічних комплексів;
  • 336 тис. 224 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 4 тис. 733 крилаті ракети;
  • 33 кораблі/катери;
  • два підводні човни;
  • 104 тис. 414 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 4 тис. 259 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 240 бойових зіткнень.

Ворог впродовж минулої доби здійснив 86 авіаударів, скинувши 265 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9 тис. 184 дрони-камікадзе та здійснив 3 тис. 296 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 38 — із РСЗВ.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах населених пунктів Фотовиж, Товстодубове, Бачівськ, Вільна Слобода, Суходіл, Уланове, Лісне, Партизанське, Стукалівка та Голишівське Сумської області.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили два райони зосередження живої сили, три пункти управління БпЛА та два артилерійські засоби противника.

Джерело: Ракурс


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