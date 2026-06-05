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Знищення укриття рашистів, скріншот відео
Важкі бомбери знищили укриття рашистів на Південно-Слобожанському напрямку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n214266-vajki-bombery-znyschyly-ukryttya-rashystiv-na-pivdenno-slobojanskomu-napryamku-video.htmlРакурс
На Південно-Слобожанському напрямку прикордонники бригади «Форпост» знищили укриття рашистів за допомогою важких ударних безпілотників Vampire.
Відповідне відео сьогодні, 5 червня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Після виявлення цілей оператори оперативно підіймають дрони в повітря та завдають точних ударів по бліндажах, польових укриттях і місцях зосередження особового складу противника. Така робота суттєво ускладнює ворогу утримання позицій, переміщення між укриттями та накопичення резервів, — розповіли у ДПСУ.