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Ракурс
Знищення укриття рашистів, скріншот відео

Важкі бомбери знищили укриття рашистів на Південно-Слобожанському напрямку (ВІДЕО)

5 чер 2026, 20:05
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На Південно-Слобожанському напрямку прикордонники бригади «Форпост» знищили укриття рашистів за допомогою важких ударних безпілотників Vampire.

Відповідне відео сьогодні, 5 червня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Після виявлення цілей оператори оперативно підіймають дрони в повітря та завдають точних ударів по бліндажах, польових укриттях і місцях зосередження особового складу противника. Така робота суттєво ускладнює ворогу утримання позицій, переміщення між укриттями та накопичення резервів, — розповіли у ДПСУ.

Джерело: Ракурс


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