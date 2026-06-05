На Південно-Слобожанському напрямку прикордонники бригади «Форпост» знищили укриття рашистів за допомогою важких ударних безпілотників Vampire.

Відповідне відео сьогодні, 5 червня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Після виявлення цілей оператори оперативно підіймають дрони в повітря та завдають точних ударів по бліндажах, польових укриттях і місцях зосередження особового складу противника. Така робота суттєво ускладнює ворогу утримання позицій, переміщення між укриттями та накопичення резервів, — розповіли у ДПСУ.