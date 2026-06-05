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Уничтожение укрытия рашистов, скриншот видео
Тяжелые бомберы уничтожили укрытие рашистов на Южно-Слобожанском направлении (ВИДЕО)https://racurs.ua/n214266-tyajelye-bombery-unichtojili-ukrytie-rashistov-na-ujno-slobojanskom-napravlenii-video.htmlРакурс
На Південно-Слобожанському напрямку прикордонники бригади «Форпост» знищили укриття рашистів за допомогою важких ударних безпілотників Vampire.
Відповідне відео сьогодні, 5 червня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Після виявлення цілей оператори оперативно підіймають дрони в повітря та завдають точних ударів по бліндажах, польових укриттях і місцях зосередження особового складу противника. Така робота суттєво ускладнює ворогу утримання позицій, переміщення між укриттями та накопичення резервів, — розповіли у ДПСУ.