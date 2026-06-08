Российские захватчики за сутки потеряли 1 тыс. 330 человек — Генштаб (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n214272-rossiyskie-zahvatchiki-za-sutki-poteryali-1-tys-330-chelovek-genshtab-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 374 тис. 950 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 330 осіб. Про це сьогодні, 8 червня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 11 тис. 997 танків;
- 24 тис. 705 бойових броньованих машин;
- 43 тис. 564 одиниці артилерійських систем;
- 1 тис. 847 одиниць РСЗВ;
- 1 тис. 409 одиниць засобів ППО;
- 436 літаків;
- 353 гелікоптери;
- 1 тис. 607 наземних робототехнічних комплексів;
- 336 тис. 224 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
- 4 тис. 733 крилаті ракети;
- 33 кораблі/катери;
- два підводні човни;
- 104 тис. 414 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 4 тис. 259 одиниць спеціальної техніки.
Загалом протягом минулої доби зафіксовано 240 бойових зіткнень.
Ворог впродовж минулої доби здійснив 86 авіаударів, скинувши 265 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9 тис. 184 дрони-камікадзе та здійснив 3 тис. 296 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 38 — із РСЗВ.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах населених пунктів Фотовиж, Товстодубове, Бачівськ, Вільна Слобода, Суходіл, Уланове, Лісне, Партизанське, Стукалівка та Голишівське Сумської області.
Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили два райони зосередження живої сили, три пункти управління БпЛА та два артилерійські засоби противника.