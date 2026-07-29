Наслідки російського обстрілу Одеси, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n215303-v-odesi-rosiyskyy-obstril-sprychynyv-pojeji-na-terytoriyi-nediuchogo-pidpryiemstva-foto.html

Ракурс

В Одесі через російський обстріл виникли пожежі на території недіючого підприємства.

Про це сьогодні, 29 липня, повідомила прес-служба ДСНС.

Також загорілася суха рослинність. Рятувальники ліквідували всі осередки пожеж, — розповіли у відомстві. — На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі сьогодні вдень повідомляв, що ворог завдав по Одещині ракетного удару, було пошкоджено об'єкт інфраструктури.

Згодом він повідомив, що пожежі, які виникли на місці події, ліквідовані. Відповідні служби працюють над усуненням наслідків.