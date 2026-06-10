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Последствия ночной атаки на Одессу, фото: ГСЧС

Рашисты ночью атаковали Одессу — есть пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО)

10 июн 2026, 08:52
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 10 червня, знову атакували Одесу — є постраждалі, пошкоджені два житлові будинки.

Про це повідомляють очільник Одеської МВА Сергій Лисак та прес-служба ДСНС.

Внаслідок російської атаки:

  • у 18-поверхівці на балкон квартири 11-го поверху впала частина безпілотника — без детонації та загоряння. Зруйнована зовнішня стіна лоджії, пошкоджене майно, вікна та фасад;
  • за іншою адресою у восьмиповерховому житловому будинку на п’ятому поверсі загорілася квартира та частково зруйнована зовнішня стіна лоджії.

Постраждали три людини:

  • 46-річна жінка. Її госпіталізували та надають всю необхідну допомогу;
  • двоє дітей 2016 та 2017 років народження. У них — гостра реакція на стрес.

Наслідки нічної російської атаки на Одесу, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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