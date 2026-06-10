Последствия ночной атаки на Одессу, фото: ГСЧС

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Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 10 червня, знову атакували Одесу — є постраждалі, пошкоджені два житлові будинки.

Про це повідомляють очільник Одеської МВА Сергій Лисак та прес-служба ДСНС.

Внаслідок російської атаки:

у 18-поверхівці на балкон квартири 11-го поверху впала частина безпілотника — без детонації та загоряння. Зруйнована зовнішня стіна лоджії, пошкоджене майно, вікна та фасад;

за іншою адресою у восьмиповерховому житловому будинку на п’ятому поверсі загорілася квартира та частково зруйнована зовнішня стіна лоджії.

Постраждали три людини: