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Последствия ночной атаки на Одессу, фото: ГСЧС
Рашисты ночью атаковали Одессу — есть пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n214328-rashisty-nochu-atakovali-odessu-est-postradavshie-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 10 червня, знову атакували Одесу — є постраждалі, пошкоджені два житлові будинки.
Про це повідомляють очільник Одеської МВА Сергій Лисак та прес-служба ДСНС.
Внаслідок російської атаки:
- у 18-поверхівці на балкон квартири 11-го поверху впала частина безпілотника — без детонації та загоряння. Зруйнована зовнішня стіна лоджії, пошкоджене майно, вікна та фасад;
- за іншою адресою у восьмиповерховому житловому будинку на п’ятому поверсі загорілася квартира та частково зруйнована зовнішня стіна лоджії.
Постраждали три людини:
- 46-річна жінка. Її госпіталізували та надають всю необхідну допомогу;
- двоє дітей 2016 та 2017 років народження. У них — гостра реакція на стрес.