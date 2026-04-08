В Украине усиливают отключения электроэнергии
Графики отключения электроэнергии снова вернули во всех регионах — Укрэнерго
В Україні сьогодні, 8 квітня, через зумовлену попередніми російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі, знову застосовують заходи обмеження споживання в усіх регіонах.
Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
З 07.00 до 22.00 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості. А з 11.00 до 13.00 — будуть застосовуватись графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, — зазначили у компанії.
Вчора, 7 квітня, ввечері прес-служба «Укренерго» анонсувала застосування в Україні 8 квітня лише графіків обмежень потужності для промисловості.
Крім того, внаслідок ворожих дронових атак, а також через артилерійські обстріли енергетичної інфраструктури у прифронтових регіонах — на ранок сьогоднішнього дня є знеструмлені споживачі у Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській і Сумській областях.
Там, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів, — зазначили в «Укренерго».
Загалом споживання електроенергії в Україні сьогодні зросло: станом на 9.30 його рівень був на 16% вищим, ніж в цей час попереднього дня — у вівторок, 7 квітня.
Причина таких змін — похолодання в усіх регіонах. А також хмарна погода на всій території України, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання обсягу енергоспоживання із загальної мережі, — розповіли в «Укренерго».
Крім того, через сильний вітер, що зумовлює падіння дерев на лінії електропередачі, на ранок повністю або частково знеструмлені понад 90 населених пунктів у чотирьох областях — Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій та Київській. Фахівці обленерго працюють над усуненням пошкоджень.