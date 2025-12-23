Новини
Росіяни здійснили повітряну атаку на Житомирщину, фото: Wikimapia

На Житомирщині внаслідок російської атаки постраждали шестеро людей, серед них двоє дітей — ОВА

Російські загарбники другу добу поспіль здійснюють повітряні атаки на Житомирщину.

В ніч на сьогодні, 23 грудня, на території області зафіксовано декілька влучань або падіння уламків крилатих ракет та дронів-камікадзе. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Наразі відомо про 6 постраждалих, з них двоє дітей. Одна дитина та один дорослий госпіталізовані та отримують допомогу у медичних закладах області, — розповів він.

Також внаслідок російської атаки пошкоджено житлові будинки, цивільні приватні підприємства, магазин.

Нагадаємо, росіяни сьогодні здійснили чергову масовану повітряну атаку по енергоінфраструктурі України, у низці областей запроваджені аварійні відключення.

