Олександр Сирський, фото: «FreeДом»

Російські втрати на полі бою вже три місяці поспіль перевищують поповнення армії, проте Кремль наразі не має наміру припиняти наступальні дії.

Про це сьогодні, 13 березня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за результатами зустрічі з головнокомандувачем Збройних сил Королівства Швеція генералом Мікаелем Классоном.

Поінформував Головнокомандувача Збройних сил Швеції про оперативну обстановку на активному фронті завдовжки 1200 км та про потреби ЗС України в озброєнні та військовій техніці, — зазначив Сирський. — Висловив переконання, що плідна військова співпраця з нашими партнерами з НАТО тут, в Україні, закладає основи нової архітектури безпеки для всієї Європи.

Сирський подякував Швеції за підтримку України та військову допомогу ЗСУ, зокрема за нещодавній 21-й пакет допомоги від Швеції на суму 1,42 млрд доларів, який базується на новітніх засобах протиповітряної оборони, засобах Deep Strike та боєприпасах.

Також Стокгольм залишається відданим учасником коаліцій із розвитку повітряних сил, військово-морських сил, безпілотних систем, бронетанкової техніки, розмінування та інформаційних технологій України. Приклад такої активності Швеції важливий для консолідації спільних зусиль партнерів із примушення росії до миру, — додав Сирський.

Нагадаємо, нещодавно Сирський заявив, що війна вступила у нову стадію.