Терминал «Новой почты» под Харьковом РФ атаковала двумя ракетами и четырьмя дронами. Фото:

https://racurs.ua/n211419-obstrel-novoy-pochty-pod-harkovom-chrezvychayniki-spasli-30-chelovek.html

Ракурс

Армія РФ вночі атакували термінал «Нової пошти» в передмісті Харкова.

Для атаки на поштовий термінал у ніч на 13 січня загарбники використали дві ракети типу «Іскандер» та чотири безпілотники типу Shahed. На місці загинули четверо осіб — двоє працівників сортувального центру та двоє водіїв партнера-експедитора. Про це голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та прес-служба «Нової пошти» повідомили в соцмережах.

Ворожа атака призвела до поранення чотирьох поштарів. Серед постраждалих троє співробітників сортувального центру та один водій партнера-перевізника. Їх доправили до лікарні, де ці люди перебувають під наглядом медиків.

Співробітники ДСНС змогли врятувати 30 людей, двох із них працівники надзвичайники деблокували з-під завалів.

Обстріл майже повністю знищив вантажний термінал та частково — поштовий. «Нова пошта» обіцяє клієнтам компенсувати вартість посилок, які були знищені.

В ОВА заявили, що це вже вчетверте окупанти атакують «Нову пошту», яка є виключно цивільним підприємством.

Нагадаємо, внаслідок удару по території поштового терміналу в Харківській області сталися руйнації будівель та декілька осередків займання на загальній площі біля 500 кв. м. Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи.