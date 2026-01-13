Наслідки обстрілу терміналу «Нової пошти». Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n211411-rf-vdaryla-po-terminalu-novoyi-poshty-u-peredmisti-harkova-ie-zagybli.html

Ракурс

Росіяни вдарили по території поштового терміналу в передмісті Харкова.

Під обстрілом опинився термінал «Нової пошти». Внаслідок атаки загинули четверо осіб, ще шестеро мирних мешканців отримали поранення. Про це керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов та Харківська обласна прокуратура повідомили у Telegram.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій поінформували, що внаслідок удару по території поштового терміналу сталися руйнації будівель та декілька осередків займання на загальній площі біля 500 кв. м.

Рятувальники врятували 30 людей, двох з яких з-під завалів конструкцій зруйнованої будівлі. Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи та гасіння пожежі.

Ще один російський БпЛА вдарив по дитячому санаторію в Шевченківському районі Харкова. Там сталася пожежа.

Нагадаємо, у ніч на 31 грудня в Одеській області під час масованої російської повітряної атаки уламки ворожого дрона впали на територію автодвору сортувального термінала «Нової пошти», внаслідок чого спалахнула пожежа. Зайнялася вантажівка, в якій знаходилось 110 посилок, оголошеною вартістю 2,3 млн грн. Всі вони були знищені.