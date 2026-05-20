Росіяни розглядають сценарії додаткових нападів на Україну.
Про це сьогодні, 20 травня, у своєму вечірньому відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами проведеної Ставки.
Детально з військовими, розвідками, СБУ, МЗС обговорили, що зараз відбувається на напрямку Білорусь — Брянська область. Саме звідти росіяни розглядають сценарії додаткових нападів на Україну — проти північних регіонів, наш Чернігівсько-Київський напрямок, — розповів Зеленський.
Він зазначив, що вже здійснюються заходи із посиленням захисту на цьому напрямку:
- є відповідні доручення для військового командування;
- також окремо здійснюються превентивні кроки як щодо Білорусі, так і щодо визначених частин Росії, звідки є загроза.
Зеленський зазначив, що розраховує, що МЗС буде максимально активним у дипломатичній роботі стосовно Білорусі. За його словами, у цьому питанні потрібно посилити тиск і координацію з партнерами:
Чесно кажучи, набридло вже, що постійно є така загроза для України, що росіяни в якийсь момент можуть втягнути Білорусь у розширення війни. Там повинні розуміти: наслідки для них будуть, і будуть значними.
Додаткові завдання щодо цієї загрози є для нашої розвідки — поки непублічні завдання. Окремо щодо російської території: в нас теж є конкретні можливості реагувати на будь-яку загрозу, — додав він.