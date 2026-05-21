Наслідки удару російського дрона на Харківщині, фото: ДСНС
Росіяни атакували FPV-дроном вантажівку на Харківщині, загинула людина.
Про це сьогодні, 21 травня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.
Росіяни атакували FPV-дроном вантажівку під час руху — загинув 40-річний водій, — розповіли у відомстві. — Внаслідок влучання цивільний автомобіль перекинувся та загорівся.
Пожежу вже ліквідували.