Уничтожение российской военной техники, скриншот видео

Дроны, генераторы и склады рашистов уничтожили украинские БПЛА на Южно-Слобожанском направлении (ВИДЕО)

21 мая 2026, 13:57
На Південно-Слобожанському напрямку українські дрони уразили низку ворожих цілей.

Відповідне відео сьогодні, 21 травня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Прикордонники підрозділу «Стрікс» відпрацювали по ворожому забезпеченню та зачистили заміновані території на Південно-Слобожанському напрямку, — вказано в описі відео.

В результаті ліквідовано:

  • два склади з паливно-мастильними матеріалами;
  • два генератори;
  • два ворожі дрони.

Крім того, було здійснене дистанційне розмінування: точними скидами знищено закладені ворожі міни.

Ліквідація мінних пасток безпосередньо рятує життя наших бійців і пробиває захист противника. А втрата пального та живлення позбавляє окупантів можливості швидко реагувати на ситуацію, — наголошують у ДПСУ.

Источник: Ракурс


