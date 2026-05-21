Уничтожение российской военной техники, скриншот видео

На Південно-Слобожанському напрямку українські дрони уразили низку ворожих цілей.

Відповідне відео сьогодні, 21 травня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Прикордонники підрозділу «Стрікс» відпрацювали по ворожому забезпеченню та зачистили заміновані території на Південно-Слобожанському напрямку, — вказано в описі відео.

В результаті ліквідовано:

два склади з паливно-мастильними матеріалами;

два генератори;

два ворожі дрони.

Крім того, було здійснене дистанційне розмінування: точними скидами знищено закладені ворожі міни.