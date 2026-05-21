Знищення російської військової техніки, скріншот відео
Дрони, генератори та склади рашистів знищили українські БпЛА на Південно-Слобожанському напрямку (ВІДЕО)
На Південно-Слобожанському напрямку українські дрони уразили низку ворожих цілей.
Відповідне відео сьогодні, 21 травня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Прикордонники підрозділу «Стрікс» відпрацювали по ворожому забезпеченню та зачистили заміновані території на Південно-Слобожанському напрямку, — вказано в описі відео.
В результаті ліквідовано:
- два склади з паливно-мастильними матеріалами;
- два генератори;
- два ворожі дрони.
Крім того, було здійснене дистанційне розмінування: точними скидами знищено закладені ворожі міни.
Ліквідація мінних пасток безпосередньо рятує життя наших бійців і пробиває захист противника. А втрата пального та живлення позбавляє окупантів можливості швидко реагувати на ситуацію, — наголошують у ДПСУ.