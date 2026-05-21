Наслідки удару російського дрона у Дружківці, фото: ДСНС
У Дружківці на Донеччині надзвичайники врятували двох людей із ураженої російським FPV-дроном дев’ятиповерхівки.
Про це сьогодні, 21 травня, повідомляє прес-служба ДСНС.
Внаслідок удару виникла пожежа на 1 та 5 поверхах. Під час обстеження території рятувальники виявили двох людей, які через сильне задимлення не могли самостійно залишити будинок, та вивели їх на свіже повітря, — розповіли у відомстві.
У ДСНС зазначають, що рятувальникам доводилося працювати під постійною загрозою повторних російських обстрілів, через що вони були змушені тимчасово призупиняти гасіння вогню.