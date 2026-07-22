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Ракурс
У супермаркеті у Києві влаштував 35-річний чоловік, фото: Нацполіція

Стрілянину у супермаркеті влаштував 35-річний киянин (ФОТО)

22 лип 2026, 10:18
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У Києві 35-річний чоловік влаштував стрілянину у супермаркеті в Оболонському районі міста.

Про це сьогодні, 22 липня, повідомила прес-служба Нацполіції.

Зазначається, що до поліції надійшло повідомлення про те, що в супермаркеті на вулиці Північній невідомий вистрелив у бік охоронця. Правоохоронці, які прибули на місце події, встановили, що:

  • 35-річний киянин перебуваючи у нетверезому стані зайшов до приміщення магазину та почав провокувати конфлікт із персоналом;
  • згодом чоловік дістав пневматичний пістолет і здійснив постріл у бік охоронця.

Зловмисника затримали, знаряддя злочину — пневматичний пістолет — вилучили.

Фігуранту повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу — хуліганство, із застосуванням предмету, спеціально пристосованого для завдання тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

У супермаркеті у Києві влаштував 35-річний чоловік, фото: Нацполіція

Джерело: Ракурс


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