В супермаркете в Киеве устроил 35-летний мужчина, фото: Нацполиция

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Ракурс

У Києві 35-річний чоловік влаштував стрілянину у супермаркеті в Оболонському районі міста.

Про це сьогодні, 22 липня, повідомила прес-служба Нацполіції.

Зазначається, що до поліції надійшло повідомлення про те, що в супермаркеті на вулиці Північній невідомий вистрелив у бік охоронця. Правоохоронці, які прибули на місце події, встановили, що:

35-річний киянин перебуваючи у нетверезому стані зайшов до приміщення магазину та почав провокувати конфлікт із персоналом;

згодом чоловік дістав пневматичний пістолет і здійснив постріл у бік охоронця.

Зловмисника затримали, знаряддя злочину — пневматичний пістолет — вилучили.

Фігуранту повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу — хуліганство, із застосуванням предмету, спеціально пристосованого для завдання тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.