Последствия атаки беспилотников на Сакскую ТЭЦ, фото: «Крымский ветер»

https://racurs.ua/n214718-sakskaya-tec-v-krymu-poluchila-znachitelnye-povrejdeniya-iz-za-ataki-bespilotnikov-socseti-foto.html

Ракурс

Сакська ТЕЦ у тимчасово окупованому Криму була атакована безпілотниками в ніч на 28 червня. Тоді протягом години пролунали 16 вибухів із загравою, виникла сильна пожежа.

ТЕЦ внаслідок цієї атаки отримала значні пошкодження. Про це повідомляє Telegram-канал «Крымский ветер» з посиланням на дані супутникової зйомки.

Зазначається, що супутникові знімки показують такі наслідки атаки:

головний корпус ТЕЦ повністю вигорів;

один паливний резервуар знищено, інший пошкоджено;

дим із труб не фіксується, теплоелектроцентраль не працює.