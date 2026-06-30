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Последствия атаки беспилотников на Сакскую ТЭЦ, фото: «Крымский ветер»
Сакская ТЭЦ в Крыму получила значительные повреждения из-за атаки беспилотников — соцсети (ФОТО)https://racurs.ua/n214718-sakskaya-tec-v-krymu-poluchila-znachitelnye-povrejdeniya-iz-za-ataki-bespilotnikov-socseti-foto.htmlРакурс
Сакська ТЕЦ у тимчасово окупованому Криму була атакована безпілотниками в ніч на 28 червня. Тоді протягом години пролунали 16 вибухів із загравою, виникла сильна пожежа.
ТЕЦ внаслідок цієї атаки отримала значні пошкодження. Про це повідомляє Telegram-канал «Крымский ветер» з посиланням на дані супутникової зйомки.
Зазначається, що супутникові знімки показують такі наслідки атаки:
- головний корпус ТЕЦ повністю вигорів;
- один паливний резервуар знищено, інший пошкоджено;
- дим із труб не фіксується, теплоелектроцентраль не працює.
Електрична потужність Сакської теплоелектроцентралі складає 149,4 МВт, теплова потужність 138 Гкал/год. ТЕЦ є основним виробником теплової енергії у Саках, — вказано в повідомленні. — У місті Саки та Сакському районі діють графіки відключення електроенергії.