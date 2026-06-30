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Последствия атаки беспилотников на Сакскую ТЭЦ, фото: «Крымский ветер»

Сакская ТЭЦ в Крыму получила значительные повреждения из-за атаки беспилотников — соцсети (ФОТО)

30 июн 2026, 11:42
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Сакська ТЕЦ у тимчасово окупованому Криму була атакована безпілотниками в ніч на 28 червня. Тоді протягом години пролунали 16 вибухів із загравою, виникла сильна пожежа.

ТЕЦ внаслідок цієї атаки отримала значні пошкодження. Про це повідомляє Telegram-канал «Крымский ветер» з посиланням на дані супутникової зйомки.

Зазначається, що супутникові знімки показують такі наслідки атаки:

  • головний корпус ТЕЦ повністю вигорів;
  • один паливний резервуар знищено, інший пошкоджено;
  • дим із труб не фіксується, теплоелектроцентраль не працює.

Електрична потужність Сакської теплоелектроцентралі складає 149,4 МВт, теплова потужність 138 Гкал/год. ТЕЦ є основним виробником теплової енергії у Саках, — вказано в повідомленні. — У місті Саки та Сакському районі діють графіки відключення електроенергії.

Наслідки атаки безпілотників на Сакську ТЕЦ, фото: «Крымский ветер»

Источник: Ракурс


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