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Наслідки атаки безпілотників на Сакську ТЕЦ, фото: «Крымский ветер»
Сакська ТЕЦ у Криму отримала значні пошкодження через атаку безпілотників — соцмережі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n214718-sakska-tec-u-krymu-otrymala-znachni-poshkodjennya-cherez-ataku-bezpilotnykiv-socmereji-foto.htmlРакурс
Сакська ТЕЦ у тимчасово окупованому Криму була атакована безпілотниками в ніч на 28 червня. Тоді протягом години пролунали 16 вибухів із загравою, виникла сильна пожежа.
ТЕЦ внаслідок цієї атаки отримала значні пошкодження. Про це повідомляє Telegram-канал «Крымский ветер» з посиланням на дані супутникової зйомки.
Зазначається, що супутникові знімки показують такі наслідки атаки:
- головний корпус ТЕЦ повністю вигорів;
- один паливний резервуар знищено, інший пошкоджено;
- дим із труб не фіксується, теплоелектроцентраль не працює.
Електрична потужність Сакської теплоелектроцентралі складає 149,4 МВт, теплова потужність 138 Гкал/год. ТЕЦ є основним виробником теплової енергії у Саках, — вказано в повідомленні. — У місті Саки та Сакському районі діють графіки відключення електроенергії.