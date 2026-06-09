Российские захватчики пытаются создать искусственный голод на ТОТ Луганщины, фото: «ТайгаПост»

https://racurs.ua/n214312-iskusstvennyy-golod-pytautsya-sozdat-rashisty-v-luganskoy-oblasti-ova.html

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Російські загарбники намагаються створити штучний голод у тимчасово окупованому місті Рубіжне Луганської області.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Луганської ОВА Олексій Харченко.

Штучний голод намагаються створити у Рубіжному росіяни. Усі постачальники раптово відмовилися привозити до міста хліб, — зазначив він.

Харченко наголошує, що в інших прифронтових населених пунктах такої ситуації не спостерігається:

Тобто цілеспрямовано було обране саме Рубіжне. Більш того, за чотири роки окупації загарбники навіть не намагалися відновити роботу місцевих пекарень, бо є вказівка просувати продукцію хлібозаводу з Луганська.

Він зазначив, що російська пропаганда заявляє про порушення транспортного сполучення ніби через загрозу БпЛА.