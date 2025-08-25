Новости
Ракурс
На ВОТ регулярно исчезает питьевая вода, фото: ОУЗС

У сотен тысяч жителей ВОТ Луганщины регулярно отсутствует питьевая вода — ОВА

25 авг 2025, 09:24
999

На тимчасово окупованих територіях Луганської області у сотень тисяч жителів регулярно відсутня питна вода.

Про це повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Зазначається, що не минає жодного тижня без аварій на магістральних водоводах — здебільшого вони виникають на окупованих у 2014 році територіях, бо усі 11 років комунальній сфері там ніхто уваги не приділяв

Цьогоріч маємо підсумок — у сотень тисяч жителів захопленої Луганщини регулярно відсутня питна вода. Наразі — у більшості мешканців Алчевська, Брянки, Кадіївки та населених пунктів, що поряд. Вони вже звикли жити в таких умовах, — наголошують в ОВА.

Нагадаємо, восени минулого року посеред листопада відключення води майже на тиждень було оголошено у 26 містах і селах на ТОТ Луганщини.

Источник: Ракурс


