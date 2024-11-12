На оккупированных территориях – проблемы с водоснабжением, фото: Ciarf.ru

https://racurs.ua/n201141-na-vot-luganschiny-na-nedelu-otkluchaut-vodosnabjenie-ova.html

Ракурс

На захоплених у 2014 році територіях Луганської області в останні роки спостерігаються значні перебої з централізованою подачею води.

.

Про це сьогодні, 12 листопада, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Зазначається, що за десять років окупації ні росіяни, ні місцеві колаборанти не звертали уваги на поточний стан комунікацій та ухилялися від проведення планової заміни ділянок водогону, ремонту насосного обладнання й об'єктів енергетики.

Як підсумок — маємо безліч аварійних ситуацій. Через це без води на дні і тижні залишаються сотні тисяч місцевих жителів, — наголошують в ОВА.

Так, за інформацією ОВА, посеред листопада відключення води майже на тиждень оголошено у 26 містах і селах так званої «лнр».