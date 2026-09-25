Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Росіяни масовано атакували безпілотниками Україну 25 вересня, інфографіка: Повітряні сили

162 ударні БпЛА атакували Україну протягом дня 25 вересня — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)

25 вер 2026, 21:34
999

Російські загарбники протягом сьогоднішнього дня, 25 вересня (із 7.00 до 18.30) атакували Україну 162 ударними БпЛА (76 із них — реактивні), «Гербара», «Бандероль/Дань-Т» та дронами інших типів.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

За попередніми даними:

  • протиповітряною обороною протягом вказаного періоду збито/подавлено 127 БпЛА (44 із них — реактивні);
  • зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 27 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на чотирьох локаціях.

Станом на 20.00 у повітряному просторі спостерігаються декілька ударних безпілотників. Не ігноруйте тривогу!, — наголошують у Повітряних силах.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів