Росіяни масовано атакували безпілотниками Україну 25 вересня, інфографіка: Повітряні сили

https://racurs.ua/ua/n216467-162-udarni-bpla-atakuvaly-ukrayinu-protyagom-dnya-25-veresnya-povitryani-syly-infografika.html

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Російські загарбники протягом сьогоднішнього дня, 25 вересня (із 7.00 до 18.30) атакували Україну 162 ударними БпЛА (76 із них — реактивні), «Гербара», «Бандероль/Дань-Т» та дронами інших типів.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

За попередніми даними:

протиповітряною обороною протягом вказаного періоду збито/подавлено 127 БпЛА (44 із них — реактивні);

зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 27 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на чотирьох локаціях.